Симферополь, 13 января, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские военные начали понимать, что их специально втянули в конфликт с Россией, передает телеканал «Крым-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

«Их втянули в эту бойню специально», — сказал Сальдо, отметив, что украинские солдаты — не наемники, многие из них по-прежнему считают себя русскими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о грозящей Херсону гуманитарной катастрофе.

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