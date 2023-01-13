Лондон, 13 января, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Актер Кевин Спейси не стал признаваться в обвинениях в сексуальном насилии в ходе слушаний, которые прошли 13 января в суде Лондона. Он не сознался ни в одном из семи предъявленных ему обвинений. Об этом сообщило агентство Reuters.

Stephen Lock/Global Look Press Кевин Спейси

Сегодня состоялись предварительные слушания. По существу дело будет рассматриваться 6 июня 2023 года.

Напомним, актер и режиссер, обладатель двух премий «Оскар» Кевин Спейси в 2017 году попал под обвинения в сексуальном домогательстве, которое предъявил ему американский актер Энтони Рэпп. Позже к нему присоединились еще около 30 человек, которые также якобы оказались объектами сексуальных домогательств со стороны знаменитости.

В октябре 2022 года Кевина Спейси признали невиновным. Однако уже спустя месяц он снова оказался в центре сексуального скандала по ещё семи эпизодам.

Напомним, Спейси перестал сниматься после того, как более 20 мужчин обвинили его в сексуальных домогательствах.