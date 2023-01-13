Брюссель, 13 января, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Цены на газ для жителей столичных городов стран Европейского союза по итогам ноября 2022 года выросли чуть менее чем на 60% по сравнению с показателями того же месяца 2021 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

«Розничные цены на газ для домохозяйств в столицах Евросоюза в ноябре 2022 года выросли, по оценкам, на 57% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — говорится в отчете, опубликованном 13 января на официальном сайте Еврокомиссии.

Стоит отметить, что летом 2022 года цены на голубое топливо в ЕС достигли своих исторических максимумов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в 2022 году закупил у Соединенных Штатов Америки в два раза больше газа, чем в 2021 году.