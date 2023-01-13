Москва, 13 января, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Информация о том, что для не служивших в рядах российской армии граждан РФ старше 30 лет могут начать проводить военные сборы, не связана с реальностью. Об этом 13 января заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов («Единая Россия»), комментируя заявления депутата от фракции КПРФ, генерал-лейтенанта Виктора Соболева (КПРФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

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«Это мечты Виктора Ивановича Соболева, не связанные с реальностью никоим образом», — подчеркнул в беседе с РБК парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета Государственной думы России по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что после принятия закона об изменении возраста для призыва в ряды ВС России не проходивших службу в армии российских граждан старше 30 лет могут начать отправлять на военные сборы.

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Парламентарий также указал на необходимость проведения сборов для запасников и резервистов, которые не имеют никакой военной специальности.

Напомним, в конце прошлого года министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст с нынешних 27 до 30 лет. Это предложение генерала армии нашло поддержку у президента России Владимира Путина.