Москва, 13 января, 2023, 18:46 — ИА Регнум. Минстрой России активно помогает восстанавливать повреждённые объекты на территории Луганской Народной Республики. Об этом 13 января сообщил в своём телеграм-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Sovminlnr.ru Леонид Пасечник

«За прошлый год при координации Минстроя России в ЛНР построено и восстановлено 1 750 объектов, в том числе 330 — социально-культурного значения. Восстановлено 650 многоквартирных жилых домов», — написал Пасечник.

Он сообщил, что в Москве встретился с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным и обсудил с ним итоги прошлого года, а также планы текущего года. Особое внимание они уделили восстановлению Северодонецкой агломерации, которая сильно пострадала от «преступных действий нацистов».

Пасечник сообщил, что на основе опыта в Мариуполе, специалисты обследовали территории, проанализировали состояние поврежденных домов и разработали план восстановления Северодонецка. Его реализацию планируется начать в ближайшее время, план рассчитан до 2023 года.