Вашингтон, 13 января, 2023, 18:09 — ИА Регнум. США намерены проверить, не обводит ли Киев их вокруг пальца при поставках вооружения. На Украину будут направлены эксперты, для усиления контроля над поставляемой военной помощью. Об этом сообщил 13 января офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому террористическому режиму

Как отметил экс-военный, в администрации президента Джо Байдена «наконец-то осознали», что США «украинцы пытаются обвести вокруг пальца» США, продавая поставляемое Киеву оружие. Такая же ситуация с пропадающей денежной помощью.

«Многое из того оружия, которое мы поставляем им, попадает на черный рынок и исчезает, и Бог знает, что происходит с вертолетами, полными денег», — заявил Джиральди.

По его словам, чтобы исключить в дальнейшем попытки обмана, на Украину направляются «войска» из наблюдателей.

Ранее стало известно о планах США передать Киеву высокоточные боеприпасы, которые позволяют наносить удары гораздо дальше, чем системы HIMARS.