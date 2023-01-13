Москва, 13 января, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Расчёты минометов «Сани» продолжают оказывать огневую поддержку и помогают морской пехоте Тихоокеанского флота продвигаться вперед на угледарском направлении. Их работу показало Министерство обороны России.

Юрий Смитюк/ТАСС Стрельба из миномёта

Читайте также: Минобороны России показало работу связистов ЦВО в зоне спецоперации

В ведомстве добавили, что расчёты миномётов ведут стрельбу на максимальную дальность по одиночным и групповым целям.

«Во взаимодействии с подразделениями, оснащёнными более мощными артиллерийскими комплексами — самоходными гаубицами «Акация», орудиями «Мста-С» и «Мста-Б», реактивными системами залпового огня «Град» и «Ураган» они наносят мощное огневое поражение противостоящим подразделениям ВСУ», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в телеграм-канале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3770362" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Затем в бой вступают штурмовые подразделения.

Как рассказал командир орудия, норма для производства выстрела ― 26 секунд.

Также по теме: Минобороны России показало боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-СМ2»

Также в ведомстве добавили, что в составе миномётных расчётов выполняют задачи и мобилизованные военнослужащие, имеющие соответствующую военно-учетную специальность и прошедшие подготовку на полигонах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России показало работу военных связистов Центрального военного округа, которые в ходе спецоперации сопровождают боевые подразделения по всей линии фронта. В составе оперативных групп они первыми выдвигаются в новые районы базирования для организации связи и управления.