Берлин, 13 января, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Германия будет строго координировать свои действия с союзниками и не станет предпринимать односторонних шагов по военной помощи Киеву. Об этом 13 января на пресс-конференции в Берлине заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

«Мы делаем это в тесной координации с нашими союзниками и друзьями. Мы сохраним данный принцип », — сказал Шольц.

По его словам, Берлин будет тщательно взвешивать все свои действия в этом направлении. Канцлер также заявил, что Запад продолжит поддерживать киевский режим столько, сколько будет нужно.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда объявил, что Варшава поставит Киеву 14 танков Leopard. Он призвал Германию поступить также.