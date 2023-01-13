Пенза, 13 января, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Следственный комитет Российской Федерации по Пензенской области возбудил дело о предоставлении небезопасных услуг после дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с микроавтобусом, где погибли два человека, сообщает в телеграм-канале региональное управление СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По сообщению СК РФ, уголовное дело возбуждено по факту оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух человек.

Авария произошла утром в Нижнеломовском районе на 559-м километре трассы «Урал», когда микроавтобус «Луидор» врезался в двигавшийся во встречном направлении грузовой автомобиль Mercedes. Трёх человек с места аварии доставили в Пензенскую областную клиническую больницу имени Бурденко.

Как сообщало ИА REGNUM, количество пострадавших в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Пензенской области возросло до 13 человек.