Херсон, 13 января, 2023, 17:58 — ИА Регнум. Электромеханический завод в городе Новой Каховке Херсонской области подвергся обстрелу со стороны вооружённых формирований киевского террористического режима. Об этом 13 января сообщает администрация города в своём телеграм-канале.

Андрей Рубцов/ТАСС Новая Каховка

«Сегодня, 13 января, укронацисты из артиллерии прицельно обстреляли Новокаховский завод крупных электрических машин (ЗКЭМ)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после обстрела в одном из цехов предприятия начался пожар, который удалось ликвидировать силами МЧС, и в результате которого никто не погиб и не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины повреждение получило здание аптеки, расположенное в центре города.