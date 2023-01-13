CAS отклонил апелляцию клубов РПЛ на решение FIFA о легионерах
Москва, 13 января, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS — Court of Arbitration for Sport) отклонил апелляцию российских клубов на решение Международной федерации футбола (FIFA) о разрешении для иностранных футболистов досрочно приостанавливать действие контрактов.
Как отмечает пресс-служба CAS 13 января, апелляцию на решение ФИФА подавали «Зенит» из Санкт-Петербурга, московские «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА, казанский «Рубин», «Сочи», «Ростов» и «Краснодар».
Перед началом текущего сезона, 21 июня, FIFA разрешила легионерам, выступающим в Российской Премьер-лиге и Первой лиге, досрочно приостанавливать действия контрактов.
Ранее сообщалось, что Спортивный арбитражный суд также отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) о дисквалификации национальной сборной России с чемпионата мира 2022, который прошел в Катаре.