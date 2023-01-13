Санкт-Петербург, 13 января, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения мужчине, который, по данным следствия, своими умышленными действиями спровоцировал наезд запряженных в карету лошадей на людей на Дворцовой площади 2 января 2023 года. Ему запретили приближаться к лошадям, управлять гужевыми повозками и посещать массовые мероприятия, сообщили 13 января в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лошадь

Напомним, от наезда испуганных лошадей, на одну из которых запрыгнул подозреваемый, пострадали 43-летний мужчина, а также его дети, 2013 и 2014 годов рождения. Предполагаемый виновник инцидента скрылся в толпе, но 11 января был задержан полицией. Им оказался 39-летний ранее судимый уроженец Ленобласти Роман М., живущий в Петербурге и работающий механиком. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ («Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств»).

По версии следствия, после того как злоумышленник запрыгнул на спину одной из лошадей, он начал подгонять животное, нанося ей удары по бокам ногами и подавая команду «Вперёд», тем самым спровоцировал лошадей к движению вместе с каретой в сторону массового скопления людей, вследствие чего был осуществлен наезд на граждан.

Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав подозреваемому на время следствия запрет определённых действий. В частности, ему запрещено общаться с участниками судопроизводства по данному делу, отправлять и получать почтовые и электронные сообщения, вести телефонные переговоры, посещать места проведения культурно-массовых мероприятий, управлять гужевыми повозками, а также находиться в непосредственной близости от лошадей на расстоянии не менее 10 метров.