Таллин, 13 января, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Страны Запада используют Эстонию в качестве полигона для отработки своих разнообразных инициатив антироссийского характера, об этом свидетельствует снос советских памятников в этой прибалтийской республике. Об этом 13 января заявил посол России в Таллине Владимир Липаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Как уточнил посол РФ, власти Эстонии создают препятствия российской стороне в вопросе о ремонте объектов мемориального наследия на эстонской территории.

При этом он указал, что таллинские власти «цинично сносят те объекты, которые мы отремонтировали, и угрожают уничтожить те, которые мы сейчас ремонтируем», что, по его мнению, показывает уровень политической культуры эстонской стороны и её способность вести диалог.

Также Липаев отметил, отвечая на вопрос, последуют ли эстонскому примеру другие республики Прибалтики, что от таковых можно ожидать «всего чего угодно», однако при этом не стоит «переоценивать политический вес Таллина в мировой политике».

«Складывается такое ощущение, что Эстония используется западными странами как своеобразный полигон для отработки различного рода антироссийских инициатив», — добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января стало известно, что правительство Эстонии выделило 916 тыс. евро на демонтаж и перенос советских памятников.