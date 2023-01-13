Херсон, 13 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. В Херсонской области ощутимо не хватает специалистов. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» 13 января сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм Херсонская область

«Есть установка брать во власть местных, но их не хватает», ― посетовал глава областной администрации.

По его словам, ставка делается на молодёжь. Также, по его словам, есть много управленцев, желающих работать в Херсонской области, из Крыма.

«Кадровый голод ― это всегда была проблема, даже в мирное время», ― пояснил Сальдо.

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Как сообщало ИА REGNUM, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область воссоединились с Россией 4 октября 2022 года после проведённых всенародных референдумов.