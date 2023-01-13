Минск, 13 января, 2023, 17:44 — ИА Регнум. Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии передал в Генпрокуратуру уголовное дело по обвинению 18 человек в террористической деятельности, сообщает сайт ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

В сообщении говорится, что комитет передал в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, совершивших ряд актов терроризма на территории страны. Преступников также обвиняют в нападении на председателя Либерально-демократической партии, депутата палаты представителей Национального собрания Олега Гайдукевича.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Российская Федерация осуждает произошедший в Кабуле у здания МИД Афганистана теракт, а также призывает афганское правительство к решительным действиям для искоренения терроризма.

Читайте также: Захарова: Россия осуждает произошедший в Кабуле теракт