Ташкент, 13 января, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Узбекистану следует заботиться об укреплении собственных вооруженных сил для защиты суверенитета, а не искать помощь за границей. Об этом 13 января на ежегодном расширенном совещании Совета безопасности республики заявил президент страны Шавкат Мирзиеев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Шавкат Мирзиеев

«Нам не нужно искать силу извне. У нас есть наша славная история, наше богатое научное и культурное наследие, они, а также жизнь и деятельность наших предков являются для нас настоящим образцом», — сказал лидер государства.

Он заявил, что нужно усиливать морально-нравственную и боевую подготовку военнослужащих, а также воспитывать патриотизм у молодежи. Также, учитывая гибридный характер современных войн, требуется повышать боевые возможности национальной армии.

Сообщается, что Мирзиеев также поручил усилить социальную защиту военнослужащих и членов их семей, в том числе требуется строительство многоквартирных домов, упорядочение пенсий военнослужащих, улучшение условий военных лечебных учреждений.

Напомним, Узбекистан в 1999 году вышел из ДКБ (в настоящее время — ОДКБ). В 2006 году страна восстановила членство в Организации, а в 2012 году приостановила его.