Рим, 13 января, 2023, 17:39 — ИА Регнум. В невыполнении своих обещаний, данных Турции по курдам в Сирии, обвинил Россию и США турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на встрече с итальянским коллегой Антонио Таяни в Риме.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

Комментируя планы отправиться в США с визитом, турецкий дипломат сообщил, что намерен там говорить на тему Сирии, предъявляя Вашингтону претензии за их продолжающуюся поддержку курдских сил — Рабочей партии Курдистана и Сил народной самообороны.

«Для нас это угроза. Данное нам слово не выполнили ни США, ни Россия, — заявил Чавушоглу. — Мы постоянно говорим об этом данным странам, что условия договоренностей 2019 года не выполнены».

Напомним, в конце минувшего года турки объявили, что готовы начать на севере Сирии наземную операцию, чтобы избавиться от курдской угрозы. Россия вела переговоры с Анкарой, добиваясь отмены этой турецкой инициативы.

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