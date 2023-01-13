Осло, 13 января, 2023, 17:32 — ИА Регнум. В Норвегии в ночь на 13 января задержан иностранец, перешедший незаконно границу с Россией в районе провинции Финмарк, расположенной по соседству с Мурманской областью. Национальность задержанного не уточняется. Известно, что он попросил убежища на территории Норвегии.

Григорий Мясоедов. Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе. 1911

«Мужчина обратился с прошением об убежище в Норвегии после того, как пересек границу со стороны России», — говорится в сообщении полиции.

Ранее российские пограничники уведомили норвежскую сторону об обнаружении следов в районе границы, которые возможно вели к соседям. Позже стало известно, что перебежчик обратился с просьбой о помощи к владельцам частного дома на норвежской стороне, после этого и был задержан пограничниками.

Напомним, ранее власти Норвегии закрыли единственный пункт пропуска на российско-норвежской границе Стурскуг для грузовых автомобилей из России и ввели запрет на заход в порты страны судов из РФ, исключая рыболовные.