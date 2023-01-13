Москва, 13 января, 2023, 17:28 — ИА Регнум. История с незаконно пересекшим российско-польскую границу с гражданином США Тэйлором Дадли закончилась в «штатном режиме» и у неё гуманитарное измерение. Об этом 13 января рассказал источник в Министерстве иностранных дел России.

Виталий Невар/ТАСС Российско-польская граница

Как указал источник, слова которого приводит РИА Новости, Дадли задержали 25 апреля 2022 года в Калининграде после незаконного перехода границы с Польшей.

«О произошедшем МИД России уведомил в установленном порядке посольство США в Москве, которое подтвердило личность задержанного и наличие у него психического заболевания, требующего постоянного медицинского наблюдения», — сказал он.

Также представитель МИД уточнил, что после этого задержанного гражданина США перевели под наблюдение врачей в специализированное медицинское учреждение, а после необходимых для выдворения административных процедур 12 января 2023 года Дадли был доставлен на автомобильный пункт пропуска Багратионовск в Калининградской области, через который он покинул российскую территорию.

«Таким образом, данная история, безусловно имеющая гуманитарное измерение, завершилась удовлетворительным образом — как говорится, в «штатном режиме», — заключил источник.

Отметим, Дадли был задержан в апреле 2022 года, когда он перешёл границу Калининградской области с территории Польши, где он участвовал в музыкальном фестивале.