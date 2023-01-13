Москва, 13 января, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Москва и Абу-Даби заинтересованы в развитии взаимовыгодных отношений. Об этом было заявлено на встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль-Джабером, которая состоялась 13 января. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

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«В ходе состоявшейся беседы были обстоятельно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-эмиратских отношений, включая наращивание взаимовыгодного сотрудничества в сферах торговли, транспорта, промышленности, туризма и нефтегазовой отрасли», ― уточнили в МИД РФ.

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Также отмечалась важность внешнеполитической координации, прежде всего в Совете Безопасности ООН, и углубления диалога на различных уровнях по международной и ближневосточной проблематике, представляющей взаимный интерес.

Кроме того, посол передал главе МИД России личное послание министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года состоялась встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова и посла ОАЭ в Москве Мухаммеда Ахмеда аль-Джабера. Дипломаты обсудили развитие многопланового российско-эмиратского сотрудничества.