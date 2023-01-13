В Турции подтвердили совместную работу с Россией по созданию газового хаба
Анкара, 13 января, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Глава министерств иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Российская Федерация и Турецкая Республика совместно работают над проектом создания газового хаба.
«Что касается проекта газового хаба, предложенного Россией, министерства двух стран работают над этим. На самом деле это продление обращено на Европу, в этой связи необходим спрос от европейских стран <…>», — отметил Чавушоглу в ходе пресс-конференции с итальянским коллегой 13 января.
Также Мевлют Чавушоглу отметил, что вопрос о создании газового хаба на территории Турции планируется поднять в ходе предстоящего газового форума в Стамбуле.
5 января президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил проект создания газового хаба.