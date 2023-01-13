Анкара, 13 января, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Глава министерств иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Российская Федерация и Турецкая Республика совместно работают над проектом создания газового хаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Что касается проекта газового хаба, предложенного Россией, министерства двух стран работают над этим. На самом деле это продление обращено на Европу, в этой связи необходим спрос от европейских стран <…>», — отметил Чавушоглу в ходе пресс-конференции с итальянским коллегой 13 января.

Также Мевлют Чавушоглу отметил, что вопрос о создании газового хаба на территории Турции планируется поднять в ходе предстоящего газового форума в Стамбуле.

5 января президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил проект создания газового хаба.