Грозный, 13 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. Основу киевской армии в большинстве своем составляют необученные бойцы, которых загоняют в войска угрозами. Сама киевская верхушка занимается отмыванием денежных средств Запада, не считаясь с людскими потерями. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Sadak Souici/Global Look Press Украинский солдат

«Верхушка киевской хунты абсолютно не считается с потерями личного состава ВСУ. Она убежденно ведёт украинский народ к верному физическому уничтожению. При этом большая часть бойцов ВСУ загоняется на фронт под угрозами расправы»,— написал боевой генерал 12 января в своем телеграм-канале.

При этом он отметил, что в Соледаре и Артемовске были не только необученные бойцы, там в большинстве своем были серьезно подготовленные подразделения. Тем не менее они первые сбежали с боевых позиций, оставив умирать на поле боя необученных солдат.

«В Соледар и Артемовск закинуты не только бойцы без боевого опыта, большая часть из них состояла из серьезно подготовленных подразделений. Но именно они первыми понесли большие потери и так же первыми ретировались. Получилось как всегда — оставили на верную погибель простых бедолаг», — рассказал Алаудинов.

Он также подчеркнул, что представители киевского режима запрещали уехать на российскую сторону жителям Соледара.

«Тем, кто желает жить с Россией, они откровенно грозятся убийством»,— заявил командир «Ахмата».