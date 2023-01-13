Вашингтон, 13 января, 2023, 17:18 — ИА Регнум. В 2023 году ситуация на Украине может развиться по двум сценариям, однако в обоих случаях киевские боевики потерпят поражение, сообщает National Review.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Сдавшиеся украинские военные

Автор статьи Бинг Уэст считает, что администрация президента США Джо Байдена рассчитывает на некую «золотую середину», не позволяющую Украине добиться победы.

По мнению автора, в первом сценарии боевые действия могут приобрести окопный характер, при которым ВСУ истощат свои боеприпасы. В этом случае Уэст считает, что США воздержатся от предоставления киевскому режиму оружия большей дальности.

Во втором предложенном сценарии предполагается возможное продвижение ВСУ, однако их поражение автор связывает с неспособностью украинских боевиков совершать удары по военным объектам на территории России.

По сообщению журнала Foreign Policy, руководство минобороны США против того, чтобы Вашингтон поставлял киевскому режиму дальнобойные «бомбы малого диаметра (SDB)».

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