Москва, 13 января, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский 13 января в интервью радиостанции LBC назвал главную проблему отношений между Россией и Западом.

Иван Шилов ИА REGNUM Запад против России

«Отношения между Россией и Западом сейчас в бедственном положении, если вообще какие-то отношения существуют. И, конечно, есть серьезная нехватка доверия, что является самой большой проблемой <…>», — сказал Полянский.

Дипломат отметил, что отношения также усугубляет нарушение со стороны НАТО договора о нерасширении на восток, согласованного в 90-х.

По мнению Дмитрия Полянского, необходимо пересмотреть многие моменты во взаимоотношении двух сторон.

Ранее Дмитрий Полянский в эфире британского радио LBC заявлял, что уничтожение Украины никогда не являлось целью Российской Федерации.