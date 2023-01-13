Берн, 13 января, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Разрешение на поставку своего оружия киевскому режиму не дала Испании Швейцария. Об этом 13 января сообщает газета 20 Minuten.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швейцария

В публикации указывается, что власти Испании хотели поставить украинской стороне произведённой Швейцарией военное оборудования, однако швейцарская сторона не дала своего согласия на это, которое в этом случае является необходимым.

Также указывается, что при этом власти Швейцарии сослались на нейтральный статус своей страны и закон о военных материалах. При этом добавляется, что в швейцарском департаменте экономики отметили, что они не получали от Испании официальных запросов по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание 19FortyFive сообщило, что уже сейчас необходимо начать обучать лётчиков киевского режима эксплуатации истребителей F-16. В отличие от подготовки к управлению танками, приобретение умения управлять устроителем требует гораздо больше времени.