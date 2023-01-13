Вашингтон, 13 января, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Администрация президента Соединённых Штатов Джо Байдена не собирается помогать киевскому режиму настолько, чтобы он победил в вооружённом конфликте. Об этом говорится в статье бывшего замминистра обороны США Бинга Уэста, опубликованной 13 января в консервативном журнале National Review.

Liu Jie Владимир Зеленский и Джо Байден

«Администрация Байдена надеется на какую-то пока неясную золотую середину, исключающую победу Украины», — написал Уэст.

Экс-замминистра описал два вероятных, по его мнению, сценария развития ситуации для киевского режима. В одном говорится о переходе боевых действий к «траншейному характеру», как в Первой мировой войне, и тогда ВСУ будут страдать от дефицита боеприпасов и отказа Вашингтона поставлять оружие большой дальности.

Во втором сценарии Уэстпа, даже, если украинская армия сможет продвинутся вперёд, Киев не добьётся успеха из-за отсутствия оружия большой дальности. Бывший министр считает, что Байден не предоставит киевскому режиму оружия для уничтожения целей на территории России, опасаясь спровоцировать ядерную войну.

Напомним, ранее Минобороны России сообщило, что Соледар в Донецкой Народной Республике к вечеру 12 января был полностью освобождён от сил ВСУ российскими бойцами.