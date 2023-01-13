Вашингтон, 13 января, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Уже сейчас необходимо начать обучать лётчиков киевского режима эксплуатации истребителей F-16. В отличие от подготовки к управлению танками, приобретение умения управлять устроителем требует гораздо больше времени. Об этом сообщает издание 19FortyFive.

Adrian Wyld Истребитель F-16

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Своевременное начало обучения пилотов самолётов издание объясняет тем, что обычно курсантам требуется около двух лет, чтобы перейти от работы на симуляторах к освоению самого F-16.

«Возможно, [лётчики], которые начнут обучение в этом месяце, смогут уже к лету 2024 года самостоятельно эксплуатировать F-16», — отмечают авторы материала.

При этом полный курс подготовки они смогут получить только к 2025 году.

Издание пишет, что в краткосрочной перспективе Киеву необходимы танки M1 Abrams и Leopard 2, тогда как в долгосрочной — истребители F-16. При этом указано, что президент США Джозеф Байден пока не одобрил отправку F-16 на Украину. Но, предполагают авторы публикации, вполне вероятно, что такое решение в конце концов будет принято.

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«Наше политическое и военное руководство уже давно подчёркивает важность предварительной подготовки украинских пилотов», ― заявил Юрий Сак, советник министра обороны киевского режима.

Он уверен, что «как и в случае с другими типами западных систем вооружения, политическое решение о предоставлении Украине истребителей четвёртого поколения будет принято рано или поздно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявил, что Киеву нужно поставить истребители — те, что есть у Польши, а затем надо подключить и Пентагон. По его словам, это будут многоцелевые истребители МиГ-29. А затем их «поддержат» американские F-16.