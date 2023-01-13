Москва, 13 января, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Российский кинофильм «Чебурашка» собрал в прокате более 3,5 млрд рублей, обогнав по кассовым сборам фильм «Аватар» (2009), следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Елена Хованская, ИА REGNUM В кино

По кассовым сборам «Чебурашка» с 1 января 2023 года заработал 3 528 556 464 рубля. Кассовые сборы «Аватара» в России составили 3 516 796 661 рубль. Так, лента стала самым кассовым фильмом в истории российского проката.

Как сообщало ИА REGNUM, российский художественный фильм «Чебурашка», снятый режиссёром Дмитрием Дьяченко по мотивам книги Эдуарда Успенского, демонстрирует рекордные посещаемость и сборы.

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