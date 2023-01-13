Киев, 13 января, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Мужчины на Украине в последнее время стараются не трудоустраиваться официально, чтобы к ним не пришла повестка и их не забрали в ВСУ. Об этом 13 января сообщает прокиевское издание «Страна. ua» в своём телеграм-канале.

Ukraine Presidency/Global Look Press Украинские боевики

«После того, как своим постановлением правительство обязало работодателей вручать повестки от военкоматов своим сотрудникам, украинские предприятия стали сталкиваться с нежеланием части мужчин трудоустраиваться официально», — указывается в сообщении.

Также уточняется, что изданию о такой проблеме сообщили уже украинских несколько предпринимателей, один из которых отметил, что столкнулся с этим при наборе водителей, когда часть соискателей не стала трудоустраиваться официально из-за страха получить повестки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведённых на границе с Белоруссией «контрдиверсионных учениях».