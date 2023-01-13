Ереван, 13 января, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Армения может устанавливать новые связи и развивать отношения с прежними союзниками, но становиться плацдармом против России она не должна. Об этом заявила депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Кристине Варданян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Армения должна развивать отношения с традиционными союзниками, а также искать новых, но Армения не может превратиться в антироссийский плацдарм», — написала депутат в соцсетях.

Она напомнила, что в настоящее время в Карабахе обеспечивают безопасность 120 тысяч армян менее трех тысяч российских миротворцев. Этого мало, считает депутат.

Напомним, 12 января официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова раскритиковала заявления Еревана о якобы потенциальной угрозе, заключающейся в присутствии в Армении российских миротворцев.