В Армении призвали не превращать страну в антироссийский плацдарм
В Армении заявили, что страна не должна стать антироссийским плацдармом
Ереван, 13 января, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Армения может устанавливать новые связи и развивать отношения с прежними союзниками, но становиться плацдармом против России она не должна. Об этом заявила депутат армянского парламента от оппозиционной фракции «Армения» Кристине Варданян.
«Армения должна развивать отношения с традиционными союзниками, а также искать новых, но Армения не может превратиться в антироссийский плацдарм», — написала депутат в соцсетях.
Она напомнила, что в настоящее время в Карабахе обеспечивают безопасность 120 тысяч армян менее трех тысяч российских миротворцев. Этого мало, считает депутат.
Напомним, 12 января официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова раскритиковала заявления Еревана о якобы потенциальной угрозе, заключающейся в присутствии в Армении российских миротворцев.