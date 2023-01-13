Вашингтон, 13 января, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Доступ к гаражу, в котором недавно были найдены секретные документы, был у Хантера Байдена, передаёт Fox News.

CNP/AdMedia/Global Look Press Хантер Байден

Согласно документам, сын президента США Джо Байдена имел доступ к гаражу частного дома в городе Уилмингтоне. Хантер Байден указывал в качестве адреса своего постоянного места жительства адрес Джо Байдена в Уилмингтоне.

Адрес этот сын президента указывал для получения кредитной карты в 2018 году и для учётной записи Apple — в 2019 году. Об этом стало известно после проверки электронной почты.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении секретных документов в офисе президента США Байдена в экспертном центре в Вашингтоне. Затем ещё одна партия аналогичных бумаг была найдена в Уилмингтоне в гараже дома Байдена.

Документы касались периода, когда Джо Байден был вице-президентом США. Сам президент США заявил, что для него всё это полная неожиданность.