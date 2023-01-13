Куршевель, Франция, 13 января, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Модель и блогер из Киева Алина Варакута оправдала патриотизмом праздник в Куршевеле (Франция) в день сдачи Соледара украинскими военными.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

«Празднование с украинским флагом и под украинскую песню было актом демонстрации несокрушимости украинского народа», — цитирует Варакуту издание «Страна. ua» 13 января.

Ранее похожий скандал произошел с пресс-офицером Вооруженных сил Украины Иванной Плантовской, опубликовавшей фотографии с отдыха в Париже.

Информацию о взятии Соледара официально подтвердил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге 13 января.