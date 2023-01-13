Киев, 13 января, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Израиль завершает передачу киевскому режиму технологий «умного» оповещения о ракетах и дронах. Об этом 13 января сообщил журналистам посол Украины в Тель-Авиве Евгений Корнийчук.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Воздушная тревога

«Данная технология официально передаётся израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим её полностью», — сказал Корнийчук.

Напомним, в октябре 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что тогдашний премьер-министр Израиля Яир Лапид пообещал военную помощь Киеву, в том числе в вопросе воздушной обороны. В конце декабря в Израиле сменилось правительство, премьер-министром стал Беньямин Нетаньяху.