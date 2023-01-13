Шахтёрск, ДНР, 13 января, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Около 100 мирных жителей было эвакуировано из ранее освобождённого российскими войсками от боевиков ВСУ города Соледара в Шахтёрск, которые в данный момент пребывают в пунктах временного размещения, где их обеспечили питанием и средствами личной гигиены. Об этом 13 января рассказал глава городской администрации Шахтёрска Александр Шатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Соледар

Как указал Шатов, слова которого приводит РИА Новости, в данный момент в трёх пунктах временного пребывания в Шатёрске и Шахтерском районе размещены 249 мирных жителей.

«Около 120 человек — это те люди, которые здесь проживают с ранее освобожденных населенных пунктов, и за вчерашний день еще 100 человек приехали с города Соледара», — сказал он.

Также глава администрации Шахтёрска отметил, что всех указанных лиц обеспечили питанием и средствами личной гигиены, и добавил, что 13 января в городе ожидают прибытие из Соледара еще 110 человек.

«Одиннадцать человек мы забираем из больниц ЛНР, которым оказали там первую медицинскую помощь. И 99 человек забираем из Первомайского», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон оккупирован ВСУ временно, и пообещал, что город вернут под контроль России.