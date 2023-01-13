Сальдо рассказал о грозящей Херсону гуманитарной катастрофе
Симферополь, 13 января, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о грозящей Херсону гуманитарной катастрофе, передает телеканал «Крым 24».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Кристина Кормилицына
Владимир Сальдо
«Гуманитарная катастрофа грозит инфраструктуре Херсона», — заявил Сальдо.
По словам врио губернатора области, инфраструктура Херсона разрушается украинскими боевиками. Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики работают нецивилизованными методами.
«Они ездят группами по городу, постреляли и уехали», — рассказал Владимир Сальдо.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо пообещал, что Херсон вернётся под контроль России.