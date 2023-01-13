Херсон, 13 января, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Действия президента России Владимира Путина одобряет большинство жителей Херсонской области. Об этом со ссылкой на данные последнего соцопроса 13 января в эфире телеканала «Крым 24» сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM В. В. Путин

По его словам, таковых оказалось 85%.

«Последние цифры, которые получил буквально сегодня: «Поддерживаете ли Вы президента РФ в его намерении навести порядок и установить мир в дальнейшем» ― 85%», ― уточнил Сальдо.

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При этом, добавил врио главы областной администрации, в необходимости проведения спецоперации для достижения этой цели уверены 65% респондентов.

«[Они] считают, что без неё задача не решилась бы», ― пояснил Сальдо.

Когда проводился опрос и какое количество респондентов в нём приняли участие, не уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения, проведённого в августе 2022 года, большинство россиян (70%) «скорее поддерживают» проведение специальной военной операции России на Украине, 18% ― «скорее не поддерживают».

Напомним, о начале специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.