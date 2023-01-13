Киев, 13 января, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) захватила храм Украинской православной церкви в селе Белогородке Киевской области, сообщается в телеграм-канале УПЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь

Очередной захват церкви раскольниками произошёл накануне, 12 января. Занят храм в честь Архистратига Божьего Михаила и всех Небесных Сил бесплотных.

«Они незаконно переоформили документы на местного священника ПЦУ, — сообщили в пресс-службе. — С сегодняшнего дня по документам это не наш храм».

В УПЦ добавили, что прихожане «организовали круглосуточное дежурство».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января священнослужителям УПЦ закрыли доступ в храмы Киево-Печёрской лавры.