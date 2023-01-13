Вашингтон, 13 января, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Выход киевских войск из Соледара проходит 13 января. Отступление проводится в организованном порядке. Эту картину наблюдала команда американского телеканала CNN.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Дмитрий Коротаев Техника ВСУ

«Команда, расположенная примерно в 2,5 мили (четырех километрах) от Соледара, стала свидетелем того, как в пятницу днем украинские силы переправляли войска, что, по-видимому, было организованным отступлением из города», — говорится в материале канала.

Напомним, ранее Минобороны Российской Федерации сообщило, город Соледар в Донецкой Народной Республике был полностью освобожден 12 января. Об этом в ходе брифинга 13 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, за последние трое суток в районе города штурмовые отряды ВС РФ уничтожили более семисот киевских боевиков. Он также отметил, что освобождение Соледара открывает для российской армии возможность ликвидации пути снабжения ВСУ в Артемовске, после чего они будут взяты в котел.