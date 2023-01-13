Херсон, 13 января, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Возможность захвата киевскими боевиками левобережной части Херсонской области исключил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Крым 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсонская область

«Это просто выдумка. Водная преграда для преодоления её именно воинскими частями и боевой техникой — практически невозможно», — сказал он, комментируя заявления прокиевских СМИ о том, что боевики ВСУ якобы предпримут попытку наступления на левый берег Херсонской области, когда замёрзнет Днепр.

Также Сальдо пояснил, что именно по этой причине в начале ноября 2022 года и было принято решение об отходе с правого берега региона, чтобы российские войска смогли подготовиться, а киевские боевики — не смогли организовать какие-либо попытки наступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что в регионе уже практически завершено возведение фортификационной линии.