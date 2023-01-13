Москва, 13 января, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» договорился с парагвайским футбольным клубом «Серро Портеньо» о переходе 22-летнего центрального защитника Алексиса Давиде Дуарте Перейры. Об сообщает «Чемпионат» 13 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Отмечается, что стороны согласовали все детали перехода футболиста. В ближайшие дни защитник пройдет медицинский осмотр и подпишет долгосрочный контракт.

О стоимости трансфера не сообщается, но известно, что профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Дуарте в 4 миллиона евро.

Ранее ИА REGNUM передавало, что футбольный клуб «Краснодар» подписал контракт с бразильским хавбеком Кади Боржесом из «Карабаха».