Симферополь, 13 января, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон оккупирован ВСУ временно, и пообещал, что город вернут под контроль России, сообщает телеканал «Крым 24».

khogov.ru Владимир Сальдо

«Основное желание вернуться в наш Херсон, который сейчас, подчеркиваю, временно оккупирован», — заявил телеканалу врио губернатора Херсонской области, добавив: «Мы вернёмся».

Политик верит, что освобождение правобережной части Херсонской области произойдет в 2023 году и начнём восстановление инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ранее выразил уверенность в возвращении Херсона в 2023 году.