Санкт-Петербург, 13 января, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Завод японской корпорации Toyota в Санкт-Петербурге завершил процедуру увольнения сотрудников после решения головного офиса о закрытии российского предприятия. Из почти двух тысяч работников на заводе осталось менее ста человек. Дальнейшая судьба производственной площадки по-прежнему находится в стадии обсуждения с властями РФ и Петербурга.

geralt Увольнение

«В настоящий момент в компании работает 277 человек, из них 76 заняты на заводе в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении «Тойота Мотор», которое цитирует ТАСС. Там отметили, что с Минпромторгом РФ и правительством Санкт-Петербурга продолжается обсуждение возможного использования законсервированного автозавода, причем сроки завершения переговоров не определены.

Как сообщало ИА REGNUM, концерн Toyota решил закрыть свой завод в Петербурге в сентябре 2022 года после многомесячного простоя, который объяснялся «логистическими трудностями» после начала СВО и введения антироссийских санкций. После остановки завод прошел процедуру консервации. С 14 ноября 2022 года началось увольнение сотрудников, в основном по процедуре соглашения сторон, с выплатой среднегодовой зарплаты, сохранением на год полиса ДМС и рядом других компенсаций. Всего на предприятии работало 1937 человек.

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Вице-премьер правительства РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров 28 декабря 2022 года заявил, что бывший завод Toyota в Петербурге в будущем может возобновить выпуск автомобилей других марок, об этом идут переговоры при участии Смольного и Минпромторга. При этом Мантуров скептически отнёсся к возможности возвращения Toyota на площадку в Петербурге.

Завод Toyota в Петербурге, запущенный в 2007 году, выпускал модели RAV4 и Camry.