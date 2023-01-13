Москва, 13 января, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Центробанк предупредил граждан России о ещё одном виде интернет-мошенничества. Он связан с предложениями высокооплачиваемой работы при продажах в сети Интернет. Мошенники рассылают такие предложения в мессенджерах и соцсетях, по электронной почте, заставляя доверчивых граждан выкладывать свои личные данные и вымогая денежные средства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Злоумышленники рассылают по электронной почте, через смс или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы: высокой оплатой труда, неполным рабочим днем, легкими задачами. Зачастую это работа на маркетплейсах (продажа товаров и услуг через интернет)», — говорится в сообщении Банка России.

Переходя по ссылке для связи с якобы менеджерами по подбору кадров, люди рискуют остаться без личных средств. К тому же существует угроза раскрытия персональных данных с банковских сайтов.

Как предупредили в Центробанке, гражданам надо быть бдительными и насторожиться, если вам предлагают заплатить за оказание какой-либо услуги, например, за то, чтобы зарезервировать вакансию.

Напомним, ранее ЦБ РФ предупредил жителей России об интернет-мошенничестве, которое якобы совершается от лица Центрального банка РФ. С его помощью аферисты переправляют людей на вредоносный сайт и узнают данные банковской карты, похищая затем денежные средства.