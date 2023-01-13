Херсон, 13 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Крым 24» 13 декабря сообщил о практическом завершении возведения фортификационной линии.

Андрей Рубцов/ТАСС Позиции ВС РФ в зоне СВО. Херсонская область

«Эта работа уже во многом очень сделана. Она обретает признаки современной фортификационной системы», — рассказал врио губернатора региона.

Сальдо отметил, что возведение подобные военных инфраструктур позволит снизить возможность прорыва вооруженных сил Украины на территорию региона.

Ранее в Telegram-канале «Политика страны» сообщил о повреждении одного из объектов критической инфраструктуры на подконтрольной Киеву территории Херсонской области.