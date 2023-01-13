Берлин, 13 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Польше необходимо получить разрешение от властей Германии для того, чтобы осуществить поставки киевскому режиму германских танков Leopard. Об этом напомнила представитель правительства Германии Кристиане Хофман.

Kay Nietfeld/Global Look Press Танк Leopard 2A4

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В противном случае, подчеркнула Хофман, это было бы незаконно, пишет газета Handelsblatt.

«Требуется согласие федерального правительства. Таковы правила», — пояснила она.

При этом она сообщила, что на сегодня ни одна из стран-партнёров, в том числе Финляндия и Польша, не направили правительству Германии запросов о разрешении передать режиму Зеленского поставленные им ранее танки Leopard.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 января президент Польши Анджей Дуда в ходе своего визита во Львов заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard. Однако, чтобы поставить танки германского производства режиму Зеленского, странам необходимо получить разрешение Берлина на снятие экспортных ограничений.

Глава министерства экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек считает, что Берлин не должен препятствовать Польше в поставке Украине немецких основных боевых танков.

Источники Politico в германских правительственных кругах полагают, что скептическая на сегодняшний день позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца в вопросе поставок Leopard 2 Киеву может измениться только из-за действий президента США Джо Байдена.