Москва, 13 января, 2023, 16:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после обращения на заседании СПЧ поручил освободить от воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей.

Станислав Красильников/ТАСС Работа медотряда ВДВ в зоне СВО

С просьбой демобилизовать сотрудников Республиканского протезно-ортопедического центра в Донецке к президенту России обращалась главный редактор ИА REGNUM и член СПЧ Марина Ахмедова. После начала СВО она несколько раз посещала центр, выполняя просьбы военных с передовой — найти новые комплектующие к их протезам. А также по просьбе раненых, встреченных в военных госпиталях, и гражданских, потерявших конечности в результате украинских обстрелов. Многие из них не могли получить протезы своевременно, несмотря на то, что их ампутированные конечности уже зажили. Причины — после процесса мобилизации в протезно-ортопедическом центре остался всего один работающий врач, а комплектующие для протезов шли из Германии не один месяц.

Марина Ахмедова также обратилась к президенту с просьбой наладить производство протезов и комплектующих к ним в России. По итогам встречи президент по этим вопросам поручил, во-первых, рассмотреть вопросы о развитии в России производства протезов, комплектующих изделий к ним и исходных материалов, используемых для их производства, а во-вторых, представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации.