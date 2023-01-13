Канберра, 13 января, 2023, 16:10 — ИА Регнум. В Австралии призывают сделать устрашение противника путем боевых действий на его территории целью милитаризации страны, сообщает издание Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

В публикации военного аналитика Лесли Сибек говорится, что сдерживание требует устрашения. Уточняется, что сдерживание сегодня основано на угрозе боли и уничтожения, а не только на угрозе военного поражения.

По ее словам, сдерживание противника Австралии будет с большей вероятностью происходить глубоко на недружественной территории, а не в удобном для операции австралийских сил обороны районе. Военные эксперт добавила, что помимо ракет Австралии необходим «комплекс ракет, стратегических бомбардировщиков и подводных лодок».

В 2021 года власти Австралии заключили с США и Великобританией соглашение о создании военного альянса AUKUS. Это позволит стране построить восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году.

Ранее Bloomberg сообщало, что генерал-лейтенант Космических сил США Нина Арманьо заявила о выгодном для Вашингтона географическом положении Австралии, который соперничает с Китаем в космическом пространстве.