Москва, 13 января, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что уничтожение Украины не является и никогда не являлось целью России при проведении специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Это (уничтожение Украины — ред.) никогда не было нашей целью. Никто не говорил, что мы хотим, чтобы Украина прекратила существование. Нашей целью было обеспечение того, чтобы права человека в этой стране защищались так же, как они защищаются в других странах», — сказал Полянский в эфире британской радиостанции LBC 13 января.

При этом Полянский обвинил политику Великобритании и ее союзников в катализации эскалации конфликта на Украине.

Также дипломат добавил, что Россия будет готова заключить мирное соглашение после того, как перестанет чувствовать угрозу со стороны Украины.

Ранее Полянский напоминал, что заседание Совбеза ООН по Украине, созванное по инициативе Москвы, состоится 17 января.