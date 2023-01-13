Донецк, 13 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. За последние две недели в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны киевских нацистов погибли 11 мирных жителей. Об этом 13 января сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в своём телеграм-канале.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Павел Волков Обстрел

В сообщении ведомства опубликована инфографика, из данных которой следует, что в период с 29 по 31 декабря 2022 года от обстрелов со стороны ВСУ погибли три мирных жителя и ещё восемь — в период с 1 по 12 января 2023 года.

При этом число пострадавших в результате обстрелов ДНР украинскими войсками составляется пять человек в период с 29 по 31 декабря 2022 года и ещё 35 — в период с 1 по 12 января 2023 года.

Кроме того, уточняется, что за всё время вооружённой агрессии киевского режима против Донбасса в республики погибли в общей сложности 5452 мирных жителя и в том числе — 126 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что три украинские гаубицы Д-20 были уничтожены российскими военными в ходе спецоперации 13 января в Донбассе.