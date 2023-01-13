Киров, 13 января, 2023, 16:15 — ИА Регнум. На железнодорожном переезде в Верхнекамском районе Кировской области 13 января автомобиль «Лада Калина» столкнулся с локомотивом, из-за чего погиб один человек, трое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Сообщается, что ДТП произошло в 12:30 на 25-м километре трассы Кирс — Рудничный — Лойно. Автомобиль выехал на железнодорожный переезд, где и произошло столкновение с локомотивом.

По данным ведомства, погибла женщина, находившаяся в машине на месте пассажира. Водитель и ещё двое пассажиров были травмированы.

«По факту аварии проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии», — говорится в сообщении.